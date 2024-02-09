Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin\'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde aranan 2 hükümlü, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan hükümlülerden biri 20 yıl 11 ay 12 gün, diğeri ise 10 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

09.02.2024 14:44
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Mardin'in Artuklu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçlarından 20 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan hükümlü ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 6 ayrı dosyadan 10 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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