Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

3.Sayfa

Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Akziyaret Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.