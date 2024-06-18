Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

18.06.2024 19:56
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Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Akziyaret Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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