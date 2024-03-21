Mardin\'de hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 'para sayma' görüntüleri soruşturması devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifadesine ulaşıldı. Şüpheli Poyraz'ın ifadesinde, 'Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş, bir çanta içerisinde ofise getirdi. Nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı, başka bir yerden mi temin edildiğini bilmiyorum' dediği öğrenildi.