Mardin\'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga kamerada: 1 ölü

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kabala Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan ve Ahmet A., Aziz D., Metin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralanan 5 kişiden Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.