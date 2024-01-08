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Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Mardin'in Artuklu ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin\'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü
08.01.2024 - 00:38,
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Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga kamerada: 1 ölü

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kabala Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan ve Ahmet A., Aziz D., Metin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralanan 5 kişiden Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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