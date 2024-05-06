Mardin'de Husumetli Ailelerin Kavgasında 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Husumetli Ailelerin Kavgasında 4 Kişi Yaralandı

Mardin\'de Husumetli Ailelerin Kavgasında 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, silahla yaralanan bir kişinin yerdeyken tekme ve sopayla darp edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavgada, silahla yaralanan adamın yerdeyken de tekme ve sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs günü Tepebaşı Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Olaya ilişkin güvenlik kamerasının çıktığı görüntüde, hafif ticari araçtan inen birinin ilerlediği, daha sonra kalabalık grup arasında tabanca ve sopalarla ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın yaşandığı görüldü.

Olayda tabanca ile yaralanıp yere düşen birinin, iki kişi tarafından yerdeyken sopa ve tekmelerle darp edildiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Kızıltepe, Mardin, Kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Husumetli Ailelerin Kavgasında 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
09:19 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
09:13 Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 10:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Husumetli Ailelerin Kavgasında 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement