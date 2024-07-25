3.Sayfa

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada H.Ş.A.ve A.A.hayatını kaybederken, M.N.A.ve A.Ö.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.