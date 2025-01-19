Mardin'de sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Gürün Mahallesi'nde bulunan çağ çağ sulama kanalında meydana geldi. İneğini bulamayan sahibi, hayvanını ararken kanalın içinde olduğunu fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü sulama kanalından halatla kurtarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de İneği Kanaldan İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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