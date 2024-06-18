Mardin'de itfaiye aracı yangında kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Kuzıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale etmek için giden itfaiye aracı yandı.

Edinilen bilgilere göre, dün Kızıltepe ilçesinde ihbar üzerine yanan buğday tarlasına müdahale etmek için giden Mardin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı henüz belirlemeyen bir nedenle alev aldı. Diğer itfaiye araçlarının müdahalesiyle yanan araç güçlükle söndürüldü. Yangında itfaiye aracı kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN