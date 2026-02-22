Mardin'de Kadın Öğretmene Araç Çarptı - Son Dakika
Mardin'de Kadın Öğretmene Araç Çarptı

Mardin\'de Kadın Öğretmene Araç Çarptı
22.02.2026 10:56
Mazıdağı'nda yolun karşısına geçerken araca çarpan kadın öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öğretmene çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 19 Şubat tarihinde ilçe merkezinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Olayda araç park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın, yolda yürüyen kadına çarpıp savurduğu ardından da park halindeki araçlara vurduğu görülüyor. - MARDİN

