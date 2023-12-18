Mardin\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DPS 378 otomobil ile başka bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN