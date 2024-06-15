Mardin'de Kahve İmalat Deposunda Yangın Çıktı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kahve imalat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 13 Mart Mahallesi kahve imalat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, depoda büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN