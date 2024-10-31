Mardin\'de Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kaza sabah saatlerinde Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 NK 963 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - MARDİN
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