Mardin'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

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Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat- Savur yolunda 47 AR 775 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN