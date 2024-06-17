Mardin'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.06.2024 19:57
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Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat- Savur yolunda 47 AR 775 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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