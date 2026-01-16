Mardin\'de endişeli bekleyiş: İki çocuktan haber alınamıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 7 ve 9 yaşındaki iki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çocukların gölete girmiş olma ihtimali üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) isimli iki çocuktan saat 14.00 sularından itibaren haber alamayan aileleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler gölette yoğunlaştı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda, çocukların köy yakınlarında bulunan sulama göletine gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler, gölet çevresinde ve su yüzeyinde arama çalışmalarını yoğunlaştırırken, jandarma ekipleri de köy kırsalında tarama faaliyeti yürütüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - MARDİN