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Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı•
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Postane Sokak'ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bir birini vuranlar kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Nusaybin Devlet Hastanesine, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika