Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Kan Döktü - Son Dakika
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Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Kan Döktü

Mardin\'de Mera Anlaşmazlığı Kan Döktü

Mardin'de mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 3 yaralı; 3 şüpheli yakalandı.

02.05.2025 13:49
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Mardin'de mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ocak 2025'te Derik ilçesinde iki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheliler, saklandıkları ikametlerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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