Mardin\'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 15 Yaralı

Samsun'da Bir Şahıs Kendisini Doğalgaz Borusuna Asarak İntihar Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bir şahıs, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.