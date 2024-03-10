Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mazıdağı Kavşağı'nda M.E. idaresindeki 33 CCT 02 plakalı tır ile lise öğrencilerini taşıyan 57 M 2128 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8'i ayakta tedavi edilirken, 7'si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 15 Yaralı - Son Dakika
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