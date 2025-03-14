Mardin\'de Minibüs Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan minibüsün beton bloğa çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Yeşil köy yakınlarında meydana geldi. Elektrik kablosu yüklü Mehmet Sıddık Budak idaresindeki 34 NA 9371 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bloğuna çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı, cep telefonu kamerasına yansdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN