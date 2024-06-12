Mardin'de Mobilya Döşeme Dükkanında Yangın Çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mobilya döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi mobilya döşeme dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu döşeme dükkanında bulunan malzemeler küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN