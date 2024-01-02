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Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
02.01.2024 - 16:08,
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Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay gece saat 15.30 saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dicle Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumumun ağır olduğu belirtilen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Nusaybin, Mardin, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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