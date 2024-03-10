Mardin'de 2 aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle iki farklı tarihte yaşanan kavgalarda 15 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, başına aldığı darbeyle ağır yaralanan bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
18 Ocak'ta kırsal Kuyulu Mahallesi'nde iddiaya göre her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan 9'u tedavisinin ardından taburcu edilirken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Ç.'nin tedavisi sürüyor.
Olayın ardından 20 Ocak'ta kırsal Kuyulu Mahallesi'nde araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı. Bir süre sonra 34 DLY 554 plakalı otomobil ile 47 AU 040 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yaylı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ailelerin yakınları, kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında da 2 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin çalışmasında gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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