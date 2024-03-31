Mardin\'de muhtarlık seçimi sırasında kavga çıktı

Adana'da El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişi gözaltına alındı

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ise Y.S. ve H.Z. olarak açıklandı.