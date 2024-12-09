Mardin'de nesli tehdit altında olan 'porsuk' görüldü
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan porsuk görüldü.
Kızıltepe ilçesinde bağlı Ğurs Mahallesi'nde Ahmet Demir isimli çiftçi, dere yanında nesli tükenmekte olan porsuğu fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Demir, soyları tehlike altında olduğunu bildiğini ve bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Nesli Tehdit Altındaki Porsuk Görüldü - Son Dakika
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