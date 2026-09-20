Türk uzmanlar Coningsby'de: Eurofighter Typhoon'un bakım altyapısı yerinde incelendi - Son Dakika
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Türk uzmanlar Coningsby'de: Eurofighter Typhoon'un bakım altyapısı yerinde incelendi

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Türk uzmanlar Coningsby\'de: Eurofighter Typhoon\'un bakım altyapısı yerinde incelendi
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Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Coningsby Hava Üssü'nde 15-17 Eylül tarihleri arasında yapılan incelemeye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü personeli katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamındaki bu ziyaretin bakım-idame süreçlerinin planlanması ve teknik altyapı uyumu bakımından stratejik olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uzman personelden oluşan heyetin İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini incelediğini bildirdi.

HEYETTE HANGİ BİRİMLER YER ALDI?

Bakanlığın açıklamasına göre heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü personelinden oluştu. İnceleme, 15-17 Eylül tarihleri arasında Coningsby Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.

MSB: STRATEJİK BİR ZİYARET OLDU

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssündeki uçak bakım tesisleri incelendi. Gerçekleştirilen bu stratejik ziyaret; bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıEurofighter TyphoonİngilterePolitikaSavunmaGüncelEylülSon Dakika

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