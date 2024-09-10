Mardin\'de Okul Güvenliği Denetimleri Başladı

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Mardin Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 110 ekip ve 281 personelin katılımıyla 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarının denetlendiğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde; 162 okul çevresi, 8 internet kafe, 16 kahvehane/kafe, 3 şans oyunu bayisi, 45 market/büfe, 51 park/ bahçe, 15 metruk bina, bin 357 şahıs ve 236 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Açıklamada ayrıca, öğrencilerin ve okulların güvenliği İçin denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MARDİN