Mardin\'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

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Mardin'de 38 ekip ve 99 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 38 ekip ve 99 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda; bin 88 şahıs ve 120 servis aracı, 118 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 21 kahvehane, 24 market, büfe ve tekel bayisi, 34 park, bahçe, umuma açık yer ve 21 metruk bina denetlendi. Uygulama kapsamında 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - MARDİN