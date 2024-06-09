Mardin'de otomobil çarpışması: 6 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN