Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi'nde 34 DIM 742 plakalı Ford marka otomobil ile 47 PK 888 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN