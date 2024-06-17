Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yolbaşı köyü yolunda motosiklet ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ali İşler, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN