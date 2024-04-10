Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal Akdoğan yolu üzerinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü Bilal Sarıboğa (23) hayatını kaybetti.
Olay Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe'de kıraathane işleten Bilal Sarıboğa akşam geç saatlerde iş yerini kapattıktan sonra bayram için Küçükboğaziye Mahallesinde ikamet eden babasının evine otomobiliyle yola çıktı. Sarıboğa, Akdoğan ve Taşlıca mevkisinde otomobilinin yoldaki çukura çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Sarıboğa'ın aracı şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Otomobil Kaza Sonucu Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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