Mardin'de Otomobil Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Kazası: 10 Yaralı

Mardin\'de Otomobil Kazası: 10 Yaralı

Mazıdağı'nda iki otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesi sürüyor.

27.02.2025 21:17
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin- Diyarbakır yolunda 07 BID 629 plakalı otomobil ile 72 AH 666 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Otomobil Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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