Mardin'de Otomobil Kazasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Kazasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarpması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

16.07.2024 16:54
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva (10) hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Otomobil Kazasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Otomobil Kazasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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