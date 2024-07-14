Mardin'de Otomobilin Çarptığı Çocuklardan Birisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Otomobilin Çarptığı Çocuklardan Birisi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 çocuğa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralı çocuk ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sürücü ise gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

14.07.2024 19:03
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin yaya geçinden geçmeye 2 çocuğa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal D.'ye (10) çarptı. Kazada iki çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim Halil Bumanhan kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Orhan Kemal D. ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Otomobilin Çarptığı Çocuklardan Birisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Otomobilin Çarptığı Çocuklardan Birisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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