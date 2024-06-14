Mardin'de Otomobilin Kaputuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

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Mardin'de otomobilin kaputuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Artuklu ilçesi Birinci Caddede, ismi belirlenemeyen sürücü park ettiği aracından kedi sesi geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, kediye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi, koşarak uzaklaştı. - MARDİN