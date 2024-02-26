Mardin'de Polis Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Polis Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı

Mardin\'de Polis Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 80 şüpheliden 19'u tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 39 şüpheli yakalandı ve 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

26.02.2024 15:46
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Mardin'de polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda yakalan 80 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 41 şüpheli yakalandı. Aralarında 2 ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunana 16'sı tutuklandı. Kent genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise, 39 şüpheli yakalandı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Aramalarda; 36 kilo 300 gram likit metamfetamin, 34 kilo 113 gram metamfetamin, 28 kilo ara kimyasal, 63 gram esrar, 25 adet captagon hap, 4 gram eroin, 4 adet ecstasy hap, 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Polis Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Polis Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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