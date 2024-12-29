Mardin\'de Seyir Halindeki Araç Yandı

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Mardin'de seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilli çıkışı Midyat yolu istikametinde seyir halindeki 06 BFZ 425 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - MARDİN