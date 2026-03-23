Mardin\'de Silahlı Kavga: Bir Ölü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ergin Karcı (33) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Karcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN