Mardin'de Silahlı Saldırı: 5 Kurşun Isabet Etti
Mazıdağı'nda bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kimse yaralanmadı. Polis inceleme başlattı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Poyraz Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırıda iş yerine 5 kurşun isabet etti. Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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