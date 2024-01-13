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Mardin'de Su Sayacı Okuma Personelleri Darp Edildi - Son Dakika
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Mardin'de Su Sayacı Okuma Personelleri Darp Edildi

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde su sayaçlarını okuma görevinde bulunan MARSU personeli, kamu görevini yerine getirirken saldırıya uğradı. Aynı şekilde, Savur ilçesinde de kamu görevini yerine getiren bir MARSU çalışanına darp girişiminde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. MARSU bünyesindeki personellere karşı her türlü hukuka aykırı eylemin cezalandırılması için ilgili mercilere hızlı ve etkili bir şekilde yasal yollara başvurular yapılarak takipçisi olunacak.

Mardin\'de Su Sayacı Okuma Personelleri Darp Edildi
13.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 14:59
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Mardin'de su sayacı okuma personelleri, görevleri sırasında darp edildi.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde su sayaçlarını okuma görevinde bulunan MARSU personeli, kamu görevini yerine getirirken saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında derhal her türlü yasal yola başvurularak suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Aynı şekilde, Savur ilçesinde de kamu görevini yerine getiren bir MARSU çalışanına darp girişiminde bulunan kişiler hakkında hemen suç duyurusunda bulunulduğu belirten açıklamada, 2022 yılında Nusaybin ilçesindeki benzer bir olayda, iki MARSU çalışanına saldıran şahıs hakkında açılan kamu davası sonuçlandığı hatırlatılırken şüpheliye Nusaybin 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/97 Esas sayılı dosyası ile kamu görevlisine karşı tehdit, hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı ceza verildiği bildirildi.

MARSU bünyesindeki personellere karşı her türlü hukuka aykırı eylemin cezalandırılması için ilgili mercilere hızlı ve etkili bir şekilde yasal yollara başvurular yapılarak takipçisi olacağı vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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