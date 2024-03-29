Mardin\'de Tartışma Sonrası Tabanca İle Ateş Açan 2 Şahıs Tutuklandı

Palamut ve Torik İçin Av Yasağı Başlıyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olacağını belirtti. Ayrıca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin idari yaptırım gerektirdiğini vurguladı.