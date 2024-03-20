Mardin\'de Polis Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede polis ekipleri, broşür dağıtarak vatandaşları uyardı. Yeşilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlar tanınmayan ve resmi olmayan numaralardan gelen çağrı ve kısa mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgi, kart bilgisi ve şifrelerin bu gibi şüpheli kaynaklarla paylaşılmaması, internetten uzaktan ürün satın alma konusunda güvenilir-kurumsal sitelerden alışveriş yapılması, güvenilir-kurumsal olmayan sitelerden alışveriş yapılması durumunda ürün ele geçtikten sonra para transferi yapılması konularında uyarıldı. - MARDİN
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Adana'da banka çıkışında takip ettikleri kişinin otomobilinden 270 bin TL çalan iki hırsız, operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu yolu kapatan yağışlar, köy sakinlerini de mahsur bıraktı. Özel idare ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
Adana'da hava şartlarının kötüleşmesi üzerine deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan 3 genç, sualtı polisleri tarafından kurtarıldı. Gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler ve 'gemi adamlar' tarafından kurtarıldılar.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 109 adet 150 mg sentetik hap, 15 adet sarı renkli sentetik hap ve 9 adet beyaz renkli sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasının ardından yapılan araştırmalar sonucunda cinayet şüphelisi A.A. yakalandı. A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 48 uyuşturucu hap, 24 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde yapılan bir operasyonda, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
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