Mardin\'de Polis Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede polis ekipleri, broşür dağıtarak vatandaşları uyardı. Yeşilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlar tanınmayan ve resmi olmayan numaralardan gelen çağrı ve kısa mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgi, kart bilgisi ve şifrelerin bu gibi şüpheli kaynaklarla paylaşılmaması, internetten uzaktan ürün satın alma konusunda güvenilir-kurumsal sitelerden alışveriş yapılması, güvenilir-kurumsal olmayan sitelerden alışveriş yapılması durumunda ürün ele geçtikten sonra para transferi yapılması konularında uyarıldı. - MARDİN