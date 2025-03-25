Mardin'de Tırın Servis Araçına Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Mardin'de tır, servis aracına arkadan çarptı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın servis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçenin İstasyon Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Kavşağında 47 AG 040 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen, personel taşıyan 47 S 0151 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Tırın arkasından gelen 47 ADC 918 blakalı başka bir tırın sürücüsü, kazayı son anda fark ederek, kazaya karışmamak için manevra yaparak kaldırıma çıkıp ağaçlara çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Servis aracında bulunan 2 personel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.