Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır yolu üzeri Eroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 UF 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil, refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN