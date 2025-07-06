Mardin\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN