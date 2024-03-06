Mardin'de trajik olay: Anne ve bir çocuğu hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

3.Sayfa

Mardin'de trajik olay: Pencereden düşen görme engelli çocuğunu kurtarmaya çalışırken kucağındaki çocuğuyla 6'ncı kattan aşağı düştü

Anne ve bir çocuğu hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, pencereden düşen görme engelli çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki görme engelli çocuğuyla birlikte düştü. Hastaneye kaldırılan anne ve bir çocuğu hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde anne Semire Aktürk, görme engelli çocuklarından biri 6'ncı kattaki pencereden düştüğü sırada kucağındaki diğer çocuğuyla tutmaya çalışırken 3'ü de düştü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne, çocukları Havvas Roni Aktürkve Solin Aktürkilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu Havvas Roni hayatını kaybetti. Kız çocuğunun tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, Semir'e Aktürk ve eşinin sağlık personeli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.