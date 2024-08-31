Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde meydana geldi. İshak A. yönetimindeki 21 FN 618 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı İshak A. Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin Mazıdağı'nda traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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