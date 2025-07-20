Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, mısır tarlasına devrildi.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Şenyuva Mahallesi'de traktör ile saman taşıyan Nurullah Ay, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü mısır tarlasına devirdi. Şoför Nurullah Ay, devrilen traktörden şans eseri yara almadan kurtulurken, traktörde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin’de Traktör Mısır Tarlasında Devrildi - Son Dakika
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