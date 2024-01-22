Mardin\'de Tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış, 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmaların ardından Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama-taraması yapıldı. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış, 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş EYP düzeneği bulundu. Düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi. - MARDİN