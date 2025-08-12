Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 380 gram kubar esrar, 103 kök kenevir ve 500 adet mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yetkililer, suç ve suçlulukla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.