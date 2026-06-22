Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

22.06.2026 10:25
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49 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettikleri belirlenen 49 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 lira para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir." - MARDİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Mardin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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